Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 9,6 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос охлаждающей жидкости ОМ402-447 с ретард. Мерседес 21711 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21711. У данной детали есть аналоги с номерами: 21711, 4222001201, 4222000701, 907208, 51065009479, 0330200048, 65156. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос охлаждающей жидкости ОМ402-447 с ретард. Мерседес 21711 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.