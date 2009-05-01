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21697F_к-т подшипника ступ. зад.!\ MB W124/W201/W202/C208/W210 84-03 артикул 21697 FEBI в Алматы

21697 FEBI 21697F_к-т подшипника ступ. зад.!\ MB W124/W201/W202/C208/W210 84-03
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21697
Наименование 21697F_к-т подшипника ступ. зад.!\ MB W124/W201/W202/C208/W210 84-03
Ширина [мм] 39
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 84
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,956
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами, с защитным кольцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 280 (209.354) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 280 (209.454) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 2006.10 - 2010.03

Если хотите купить 21697F_к-т подшипника ступ. зад.!\ MB W124/W201/W202/C208/W210 84-03 производителя FEBI с артикулом 21697 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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