|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21697
|Наименование
|21697F_к-т подшипника ступ. зад.!\ MB W124/W201/W202/C208/W210 84-03
|Ширина [мм]
|39
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|84
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,956
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с винтами, с защитным кольцом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с гайкой хвостовика моста
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 200 Kompressor (209.341)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 280 (209.354)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 320 CDI (209.320)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 350 (209.356)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 200 Kompressor (209.441)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 280 (209.454)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 320 CDI (209.420)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 350 (209.456)
2006.10 - 2010.03
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