|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21669
|Наименование
|МС Вал распределительный впускной
|парные номера артикулов
|21670
|Сторона установки
|Сторона впуска
|Вес [кг]
|2,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
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