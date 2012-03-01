Вес [кг] 2,5

Запчасть мС Вал распределительный впускной представлена по производителю FEBI с артикулом 21669. У данной детали есть аналоги с номерами: 21669, 2415800016. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мС Вал распределительный впускной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.