Вес [кг] 0,426

Запчасть клапан Вольво электромагнитный КПП Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21658. У данной детали есть аналоги с номерами: TT6101023, 21658, 100559, 1614303, 8143015, 8151942, 1610564. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан Вольво электромагнитный КПП Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.