Напряжение [В] 24 Количество присоединений 7 Поперечное сечение [мм²] 1,5, 4 Количество витков 30 Материал Полиуретан Рабочая длина [м] 3,5 Вес [кг] 1,672

Запчасть кабель ЕБС 7POL 4000 мм ISO4091 6722 7638 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² представлена по производителю FEBI с артикулом 21640. У данной детали есть аналоги с номерами: 21640, 4460087000, 8KA004797091, A0005403839, 410360, 4460082430, WSK1104. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кабель ЕБС 7POL 4000 мм ISO4091 6722 7638 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.