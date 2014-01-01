|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21640
|Наименование
|Кабель EBS 7POL 4000 мм ISO4091, 6722,7638/ 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm²
|Внутренний диаметр
|24
|DIN / ISO
|7638
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|7
|Поперечное сечение [мм²]
|1,5, 4
|Количество витков
|30
|Материал
|Полиуретан
|Рабочая длина [м]
|3,5
|Вес [кг]
|1,672
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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