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Кабель EBS 7POL 4000 мм ISO4091, 6722,7638/ 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² артикул 21640 FEBI в Алматы

21640 FEBI Кабель EBS 7POL 4000 мм ISO4091, 6722,7638/ 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm²
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21640
Наименование Кабель EBS 7POL 4000 мм ISO4091, 6722,7638/ 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm²
Внутренний диаметр 24
DIN / ISO 7638
Напряжение [В] 24
Количество присоединений 7
Поперечное сечение [мм²] 1,5, 4
Количество витков 30
Материал Полиуретан
Рабочая длина [м] 3,5
Вес [кг] 1,672
Запчасть кабель ЕБС 7POL 4000 мм ISO4091 6722 7638 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² представлена по производителю FEBI с артикулом 21640. У данной детали есть аналоги с номерами: 21640, 4460087000, 8KA004797091, A0005403839, 410360, 4460082430, WSK1104. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кабель ЕБС 7POL 4000 мм ISO4091 6722 7638 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кабель EBS 7POL 4000 мм ISO4091, 6722,7638/ 2 x 4 + 3 x 1.5 + 2 x 1.5 mm² производителя FEBI с артикулом 21640 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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