|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21639
|Наименование
|Фильтр влагоотделитель ДАФ XF95 AL22
|Толщина [мм]
|135
|Наружный диаметр [мм]
|136
|Размер внутренней резьбы
|M41 x 1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Вес [кг]
|2,268
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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