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Фильтр влагоотделитель ДАФ XF95 AL22 артикул 21639 FEBI в Алматы

21639 FEBI Фильтр влагоотделитель ДАФ XF95 AL22
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21639
Наименование Фильтр влагоотделитель ДАФ XF95 AL22
Толщина [мм] 135
Наружный диаметр [мм] 136
Размер внутренней резьбы M41 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Вес [кг] 2,268
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр влагоотделитель ДАФ XF95 AL22 производителя FEBI с артикулом 21639 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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