|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21638
|Наименование
|21638F_тяга рулевая!\ MB W163 ML 2.3-5.5 98>
|Длина [мм]
|160
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,500
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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