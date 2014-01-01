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21638F_тяга рулевая!\ MB W163 ML 2.3-5.5 98> артикул 21638 FEBI в Алматы

21638 FEBI 21638F_тяга рулевая!\ MB W163 ML 2.3-5.5 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21638
Наименование 21638F_тяга рулевая!\ MB W163 ML 2.3-5.5 98>
Длина [мм] 160
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,500
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21638F_тяга рулевая!\ MB W163 ML 2.3-5.5 98> производителя FEBI с артикулом 21638 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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