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21637F_опора шаровая!\ MB W163 all 98> артикул 21637 FEBI в Алматы

21637 FEBI 21637F_опора шаровая!\ MB W163 all 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21637
Наименование 21637F_опора шаровая!\ MB W163 all 98>
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Размер конуса [мм] 20,28
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,490
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21637F_опора шаровая!\ MB W163 all 98> производителя FEBI с артикулом 21637 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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