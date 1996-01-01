Тип рычага для продольного рычага Сторона установки Задняя ось двусторонне, сверху Расстояние между отверстиями [мм] 152 Вес [кг] 4,757 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом, с дистанционной шайбой

Запчасть ремкомплект реактивной тяги 16 26 (>1996) представлена по производителю FEBI с артикулом 21633. У данной детали есть аналоги с номерами: 010577, 0603013881S, 1138601, 1808753, 37699600, 490574, 9431612465. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект реактивной тяги 16 26 (>1996), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.