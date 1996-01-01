|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21633
|Наименование
|Ремкомплект реактивной тяги 16-26 (>1996)
|Толщина [мм]
|24
|Наружный диаметр [мм]
|108
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, сверху
|Расстояние между отверстиями [мм]
|152
|Вес [кг]
|4,757
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом, с дистанционной шайбой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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