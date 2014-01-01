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Фильтр влагоотделитель AL14 Scania 4-серия G1 1/4' артикул 21623 FEBI в Алматы

21623 FEBI Фильтр влагоотделитель AL14 Scania 4-серия G1 1/4'
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21623
Наименование Фильтр влагоотделитель AL14 Scania 4-серия G1 1/4'
Толщина [мм] 177
Наружный диаметр [мм] 139
Размер внутренней резьбы G 1 1/4
Ширина зева гаечного ключа 30
Тип резьбы с правой резьбой
Материал сталь
Вес [кг] 2,540
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Если вы хотите купить фильтр влагоотделитель AL14 Скания 4-серия G1 1/4', просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 21623. У данной детали есть аналоги с номерами: 021007786100, 0986628252, 0986628258, 12609600A, 12609610A, 131876, 1348549. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр влагоотделитель AL14 Scania 4-серия G1 1/4' производителя FEBI с артикулом 21623 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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