|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21623
|Наименование
|Фильтр влагоотделитель AL14 Scania 4-серия G1 1/4'
|Толщина [мм]
|177
|Наружный диаметр [мм]
|139
|Размер внутренней резьбы
|G 1 1/4
|Ширина зева гаечного ключа
|30
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Материал
|сталь
|Вес [кг]
|2,540
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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