Размер внутренней резьбы G 1 1/4 Ширина зева гаечного ключа 30 Тип резьбы с правой резьбой Материал сталь Вес [кг] 2,540 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой

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