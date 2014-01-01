|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21600
|Наименование
|21600F_фильтр топливный!\ VW Caddy/Polo 1.9TDi/SDi 96-03
|Исполнение фильтра
|Прямоточный фильтр, с водным сепаратором
|Высота [мм]
|176
|Наружный диаметр [мм]
|89
|Вес [кг]
|0,31
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 21600F_фильтр топливный!\ VW Caddy/Polo 1.9TDi/SDi 96-03 производителя FEBI с артикулом 21600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита