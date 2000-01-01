Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 1,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть наконечник рулевой M30*1 5 M24*1/5 155 МАН/Ф90 2000 E2000 Мерседес 21595 представлена по производителю FEBI с артикулом 21595. У данной детали есть аналоги с номерами: 21595, 0004608948, 02954, 07280, 198525, 8631, M4250000. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M30*1 5 M24*1/5 155 МАН/Ф90 2000 E2000 Мерседес 21595 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.