menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Наконечник рулевой M30*1,5/M24*1,5/155 MAN F90/2000/E2000/MB 21595 артикул 21595 FEBI в Алматы

21595 FEBI Наконечник рулевой M30*1,5/M24*1,5/155 MAN F90/2000/E2000/MB 21595
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21595
Наименование Наконечник рулевой M30*1,5/M24*1,5/155 MAN F90/2000/E2000/MB 21595
Длина [мм] 155
Размер наружной резьбы M30 x 1,5 RHT, M24 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 30
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 40
Вес [кг] 1,800
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
Запчасть наконечник рулевой M30*1 5 M24*1/5 155 МАН/Ф90 2000 E2000 Мерседес 21595 представлена по производителю FEBI с артикулом 21595. У данной детали есть аналоги с номерами: 21595, 0004608948, 02954, 07280, 198525, 8631, M4250000. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M30*1 5 M24*1/5 155 МАН/Ф90 2000 E2000 Мерседес 21595 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой M30*1,5/M24*1,5/155 MAN F90/2000/E2000/MB 21595 производителя FEBI с артикулом 21595 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0