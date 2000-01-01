|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21595
|Наименование
|Наконечник рулевой M30*1,5/M24*1,5/155 MAN F90/2000/E2000/MB 21595
|Длина [мм]
|155
|Размер наружной резьбы
|M30 x 1,5 RHT, M24 x 1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер конуса [мм]
|30
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|40
|Вес [кг]
|1,800
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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