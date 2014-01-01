Материал алюминий Число крыльев 5 Вес [кг] 3,3 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Ременной шкив с ремённым шкивом Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Скания 4 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21593. У данной детали есть аналоги с номерами: 21593, 1508532, 1508534, 1365841, 570952, BK6227711WP, 111116. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Скания 4 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.