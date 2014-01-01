Материал алюминий Число крыльев 5 Вес [кг] 2,8 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Ременной шкив с ремённым шкивом Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной DSC12; SCANIA114/124 21591 представлена по производителю FEBI с артикулом 21591. У данной детали есть аналоги с номерами: 21591, 1896752, 12040000A, 61404, 1508533, 111115, 1353072. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной DSC12; SCANIA114/124 21591 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.