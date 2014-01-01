|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21591
|Наименование
|Насос водяной, DSC12; SCANIA114/124 21591
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Серый чугун
|Количество канавок
|8
|Материал
|алюминий
|Число крыльев
|5
|Вес [кг]
|2,8
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Ременной шкив
|с ремённым шкивом
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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