Наружный диаметр [мм] 20 Материал медь Вес [кг] 0,002

Запчасть шайба МАН форсунки (9.5x20x1) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21575. У данной детали есть аналоги с номерами: 21575, 022255, 320021, 420001, 106909, 18054, 840300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба МАН форсунки (9.5x20x1) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.