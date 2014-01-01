Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21574 Наименование Прокладка MAN поддона масляного FEBI Материал бумага Вес [кг] 0,030

Запчасть прокладка МАН поддона масляного Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21574. У данной детали есть аналоги с номерами: 21574, 200457, 51059040083, 712360110, JJ495, 14080500, 768368. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка МАН поддона масляного Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.