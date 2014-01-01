Число крыльев 10 Вес [кг] 2,25 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Соблюдать сервисную информацию

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