|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21551
|Наименование
|Термостат 83°C сдвоенный Скания DSC12.01/02/05; DSC14.13/15; DC11/12/16 с прокладкой 21551
|Температура открытия [°C]
|83
|Вес [кг]
|0,214
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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