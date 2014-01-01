|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21550
|Наименование
|Прокладка термостата сдвоенного SC114/124 21550
|Длина [мм]
|124,16
|Ширина [мм]
|64,5
|Толщина [мм]
|3,6
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Вес [кг]
|0,006
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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