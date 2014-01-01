Толщина [мм] 3,6 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Вес [кг] 0,006

Запчасть прокладка термостата сдвоенного SC114/124 21550 представлена по производителю FEBI с артикулом 21550. У данной детали есть аналоги с номерами: 21550, 30241, 30241, 300456, 1358996, 124114, 85204606. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка термостата сдвоенного SC114/124 21550 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.