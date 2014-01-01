|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21530
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|старая модификация
|Толщина [мм]
|80
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|70, 37
|Наружная длина [мм]
|45
|Внутренняя длина [мм]
|80
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|0,313
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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