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Опора подвески шаровая 21485 FEBI артикул 21485 FEBI в Алматы

21485 FEBI Опора подвески шаровая 21485 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21485
Наименование Опора подвески шаровая 21485 FEBI
парные номера артикулов 21486
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Размер конуса [мм] 16,5
Диаметр точек крепления [мм] 11, 12, 13
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, внутри
Вес [кг] 0,766
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть опора подвески шаровая 21485 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21485. У данной детали есть аналоги с номерами: Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить опора подвески шаровая 21485 Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора подвески шаровая 21485 FEBI производителя FEBI с артикулом 21485 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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