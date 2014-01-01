Размер конуса [мм] 16,5 Диаметр точек крепления [мм] 11, 12, 13 Тип рычага для поперечного рычага Сторона установки передний мост слева, снизу, внутри Вес [кг] 0,766 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть опора подвески шаровая 21485 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21485. У данной детали есть аналоги с номерами: Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить опора подвески шаровая 21485 Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.