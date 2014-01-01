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21456F_рычаг задний нижний правый!\ BMW X5 all 00> артикул 21456 FEBI в Алматы

21456 FEBI 21456F_рычаг задний нижний правый!\ BMW X5 all 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21456
Наименование 21456F_рычаг задний нижний правый!\ BMW X5 all 00>
парные номера артикулов 21455
Материал Стольное литье
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки Передняя нижняя ось, сзади справа
Вес [кг] 1,640
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, с подшипником
Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21456F_рычаг задний нижний правый!\ BMW X5 all 00> производителя FEBI с артикулом 21456 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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