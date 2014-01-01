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Тяга рулевая с наконечнил.+п. артикул 21450 FEBI в Алматы

21450 FEBI Тяга рулевая с наконечнил.+п.
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21450
Наименование Тяга рулевая с наконечнил.+п.
Длина [мм] 360
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 1,190
Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой
Запчасть тяга рулевая с наконечнил.+п. представлена по производителю FEBI с артикулом 21450. У данной детали есть аналоги с номерами: 21450, 6384600205, 6384600005, 21450, 1972201, 6384600055, 6384600205. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая с наконечнил.+п. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая с наконечнил.+п. производителя FEBI с артикулом 21450 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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