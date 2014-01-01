|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21450
|Наименование
|Тяга рулевая с наконечнил.+п.
|Длина [мм]
|360
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|1,190
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|со стопорной гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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