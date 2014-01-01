Сторона установки передний мост Вес [кг] 1,190 Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой

Запчасть тяга рулевая с наконечнил.+п. представлена по производителю FEBI с артикулом 21450. У данной детали есть аналоги с номерами: 21450, 6384600205, 6384600005, 21450, 1972201, 6384600055, 6384600205. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая с наконечнил.+п. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.