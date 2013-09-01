Длина резьбы [мм] 52 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Ø трубы [мм] 25 Вес [кг] 1,292 Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой

Если вы хотите купить рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 21449. У данной детали есть аналоги с номерами: 0360300033, 050101910460, 27756, 2775601, 9014600205, 901460020528, A0360300033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.