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Рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05 артикул 21449 FEBI в Алматы

21449 FEBI Рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21449
Наименование Рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05
Длина [мм] 460
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Длина резьбы [мм] 52
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Ø трубы [мм] 25
Вес [кг] 1,292
Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой
Если вы хотите купить рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 21449. У данной детали есть аналоги с номерами: 0360300033, 050101910460, 27756, 2775601, 9014600205, 901460020528, A0360300033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается

Если хотите купить Рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05 производителя FEBI с артикулом 21449 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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