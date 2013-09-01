|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21449
|Наименование
|Рулевая тяга МВ Спринтер 901 460 02 05
|Длина [мм]
|460
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|52
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Ø трубы [мм]
|25
|Вес [кг]
|1,292
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|со стопорной гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
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