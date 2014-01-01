|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21410
|Наименование
|21410F_сайлентблок рычага внутр!\ MB W211
|Ширина [мм]
|45, 80
|Толщина [мм]
|80
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|71, 38
|Вес [кг]
|0,342
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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