Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 60 Вес [кг] 23,937 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная представлена по производителю FEBI с артикулом 21310. У данной детали есть аналоги с номерами: 21310, 21310, 9443301703, 6253303203, 954175, 45670000, 2399701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.