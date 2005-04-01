|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21268
|Наименование
|Натяжной ролик, ремень ГРМ
|Материал ходовых роликов
|полимерный материал
|Ширина [мм]
|25
|Наружный диаметр [мм]
|60
|Вес [кг]
|0,27
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C2 (JM_)
1.4
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C3 II (SC_)
1.1 i
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.4
2009.11 - Выпускается
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.4
2009.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
207 SW (WK_)
1.4
2007.06 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 седан
1.4
2007.12 - 2012.12
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.4
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
PARTNER ORIGIN Автофургон / микроавтобус (G_)
1.4
2008.08 - 2015.12
PEUGEOT
PARTNER ORIGIN вэн (G_)
1.4
2011.09 - 2013.12
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