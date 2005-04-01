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Натяжной ролик, ремень ГРМ артикул 21268 FEBI в Алматы

21268 FEBI Натяжной ролик, ремень ГРМ
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21268
Наименование Натяжной ролик, ремень ГРМ
Материал ходовых роликов полимерный материал
Ширина [мм] 25
Наружный диаметр [мм] 60
Вес [кг] 0,27
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C2 (JM_) 1.4 2005.09 - 2009.12
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 2009.11 - Выпускается
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 2009.11 - Выпускается
CITROËN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.4 2008.02 - Выпускается
CITROËN NEMO вэн 1.4 2009.04 - Выпускается
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 2005.04 - Выпускается
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 2007.06 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 2006.02 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 2006.02 - 2013.10
PEUGEOT 207 седан 1.4 2007.12 - 2012.12
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT PARTNER ORIGIN Автофургон / микроавтобус (G_) 1.4 2008.08 - 2015.12
PEUGEOT PARTNER ORIGIN вэн (G_) 1.4 2011.09 - 2013.12

Если хотите купить Натяжной ролик, ремень ГРМ производителя FEBI с артикулом 21268 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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