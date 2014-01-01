Сторона установки сзади слева Вес [кг] 0,74

Запчасть трос тормозной левый задн представлена по производителю FEBI с артикулом 21264. У данной детали есть аналоги с номерами: 21264, 9044200185, 904420018528, A904420018528, 0235262. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос тормозной левый задн на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.