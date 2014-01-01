|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21240
|Наименование
|21240F_подушка ДВС!\ Audi A4/A6 2.4-3.0,VW Passat 2.8 95>
|Сторона установки
|спереди
|Тип установки
|Гидроопора
|Вес [кг]
|0,831
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с предохранительным колпачком впрыскивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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