|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21196
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|парные номера артикулов
|21198
|новая модификация
|Наружный диаметр [мм]
|22
|Материал
|алюминий
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, сзади
|Вес [кг]
|1,74
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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