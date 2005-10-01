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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 21196 FEBI в Алматы

21196 FEBI Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21196
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
парные номера артикулов 21198
новая модификация
Наружный диаметр [мм] 22
Материал алюминий
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передний мост слева, снизу, сзади
Вес [кг] 1,74
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса производителя FEBI с артикулом 21196 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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