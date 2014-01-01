|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21178
|Наименование
|21178F_диск тормозной задний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00>
|Толщина тормозного диска (мм)
|12
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|80
|Наружный диаметр [мм]
|324
|Ø фаски [мм]
|120
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|10,4
|Диаметр центрирования [мм]
|75
|Вес [кг]
|6,74
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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