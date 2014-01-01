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21178F_диск тормозной задний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00> артикул 21178 FEBI в Алматы

21178 FEBI 21178F_диск тормозной задний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21178
Наименование 21178F_диск тормозной задний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00>
Толщина тормозного диска (мм) 12
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 80
Наружный диаметр [мм] 324
Ø фаски [мм] 120
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 10,4
Диаметр центрирования [мм] 75
Вес [кг] 6,74

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21178F_диск тормозной задний!\ BMW X5 3.0/4.4/3.0D 00> производителя FEBI с артикулом 21178 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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