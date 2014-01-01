Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 31,5 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 62 Вес [кг] 14,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная B9/10M CH L=1028 представлена по производителю FEBI с артикулом 21173. У данной детали есть аналоги с номерами: 21173, 253065, 954207, 54930000, 54940000, 11953, 1195302. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная B9/10M CH L=1028 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.