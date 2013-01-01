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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 21132 FEBI в Алматы

21132 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21132
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Ширина [мм] 36,35
Толщина [мм] 38
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 24,5
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,07

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя FEBI с артикулом 21132 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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