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21078F_фильтр АКПП!\ BMW X3 2.5/3.0 04> артикул 21078 FEBI в Алматы

21078 FEBI 21078F_фильтр АКПП!\ BMW X3 2.5/3.0 04>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21078
Наименование 21078F_фильтр АКПП!\ BMW X3 2.5/3.0 04>
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Вес [кг] 0,46
Вид коробки передач для автоматической коробки передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08

Если хотите купить 21078F_фильтр АКПП!\ BMW X3 2.5/3.0 04> производителя FEBI с артикулом 21078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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