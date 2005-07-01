|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21078
|Наименование
|21078F_фильтр АКПП!\ BMW X3 2.5/3.0 04>
|Исполнение фильтра
|Сетчатый фильтр
|Вес [кг]
|0,46
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
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