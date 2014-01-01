|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21069
|Наименование
|Ремкомплект компрессора плита с клапанами и прокладками, ACTROS OM501, 21069
|Длина [мм]
|131
|Ширина [мм]
|135
|Толщина [мм]
|18,5
|Вес [кг]
|1,115
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с промежуточной пластиной
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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