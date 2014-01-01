Толщина [мм] 18,5 Вес [кг] 1,115 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с промежуточной пластиной

Запчасть ремкомплект компрессора плита с клапанами и прокладками Актрос OM501 21069 представлена по производителю FEBI с артикулом 21069. У данной детали есть аналоги с номерами: BOSK29CP, 21069, 21069, 5411300620, 20080350005, 461658, 220034V. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора плита с клапанами и прокладками Актрос OM501 21069 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.