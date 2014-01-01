|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21067
|Наименование
|Головка блока компрессора MERCEDES Actros FEBI
|Длина [мм]
|140
|Ширина [мм]
|147
|Толщина [мм]
|70
|Вес [кг]
|0,843
|Тип крепления
|устойчивое
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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