Толщина [мм] 70 Вес [кг] 0,843 Тип крепления устойчивое

Запчасть головка блока компрессора Мерседес Актрос Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21067. У данной детали есть аналоги с номерами: 21067, 21067, 5411311119S, 5411310619S, 461655, 28476, 220034. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия головка блока компрессора Мерседес Актрос Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.