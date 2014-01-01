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Головка блока компрессора MERCEDES Actros FEBI артикул 21067 FEBI в Алматы

21067 FEBI Головка блока компрессора MERCEDES Actros FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21067
Наименование Головка блока компрессора MERCEDES Actros FEBI
Длина [мм] 140
Ширина [мм] 147
Толщина [мм] 70
Вес [кг] 0,843
Тип крепления устойчивое
Запчасть головка блока компрессора Мерседес Актрос Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21067. У данной детали есть аналоги с номерами: 21067, 21067, 5411311119S, 5411310619S, 461655, 28476, 220034. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия головка блока компрессора Мерседес Актрос Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Головка блока компрессора MERCEDES Actros FEBI производителя FEBI с артикулом 21067 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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