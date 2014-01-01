Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21056 Наименование РМК компрессора, d=90мм, прокладки и клапан, + поршневые кольца 21056 FEBI Вес [кг] 0,098

Запчасть ремкомплект компрессора d=90мм прокладки и клапан + поршневые кольца 21056 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21056. У данной детали есть аналоги с номерами: 21056, 1100140100, 21056, A67RK026A, 0340130007, 011322400001, BOSK2C. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора d=90мм прокладки и клапан + поршневые кольца 21056 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.