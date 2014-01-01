|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21051
|Наименование
|Радиатор масляный OM401/441/442/457; теплообменник масляный 13-ти ходовый (13-ти элементный) новая к
|новая модификация
|Количество ребер
|13
|Вес [кг]
|3,88
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