|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21049
|Наименование
|Гидромуфта с крыльчаткой OM442A/LA / 8 лопастей
|Толщина [мм]
|160
|Наружный диаметр [мм]
|680
|Число крыльев
|8
|Вес [кг]
|12,861
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гидромуфта с крыльчаткой OM442A/LA / 8 лопастей производителя FEBI с артикулом 21049 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита