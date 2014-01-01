Число крыльев 8 Вес [кг] 12,861

Запчасть гидромуфта с крыльчаткой OM442A/LA 8/лопастей представлена по производителю FEBI с артикулом 21049. У данной детали есть аналоги с номерами: 21049, 8021122, 8MV376727341, 8MV376727841, 8MV376727841НЕПОСТАВ, 8MV376727841НЕПОСТАВЛЯЕТС, 461709. Вентиляторы, приводы и гидромуфты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гидромуфта с крыльчаткой OM442A/LA 8/лопастей на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные вентиляторы, приводы и гидромуфты с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.