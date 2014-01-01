|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21039
|Наименование
|Втулка, балка моста
|Длина [мм]
|37, 73
|Внутренний диаметр
|32
|Наружный диаметр [мм]
|40, 72
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,47
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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