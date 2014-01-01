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Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm артикул 21037 FEBI в Алматы

21037 FEBI Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21037
Наименование Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm
парные номера артикулов 18885
Длина [мм] 120
Размер наружной резьбы M27 x 1,5, M30 x 1,5 LHT
Тип резьбы с левой резьбой
Размер конуса [мм] 32
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 40
Вес [кг] 1,740
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm представлена по производителю FEBI с артикулом 21037. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004606948, 050301910440, 12280, 1228003, 1228004, 21037, 461835. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm производителя FEBI с артикулом 21037 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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