|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21037
|Наименование
|Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm
|парные номера артикулов
|18885
|Длина [мм]
|120
|Размер наружной резьбы
|M27 x 1,5, M30 x 1,5 LHT
|Тип резьбы
|с левой резьбой
|Размер конуса [мм]
|32
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|40
|Вес [кг]
|1,740
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm производителя FEBI с артикулом 21037 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита