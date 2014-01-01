Размер наружной резьбы M27 x 1,5, M30 x 1,5 LHT Тип резьбы с левой резьбой Размер конуса [мм] 32 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 1,740 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm представлена по производителю FEBI с артикулом 21037. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004606948, 050301910440, 12280, 1228003, 1228004, 21037, 461835. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой левый Мерседес Актрос Левая резьба M30*1.5/L=125/M27*1.5 Dконуса=32mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.