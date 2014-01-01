Размер внутренней резьбы M28 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Размер конуса [мм] 28,6 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 36 Вес [кг] 5,685 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная L=879 представлена по производителю FEBI с артикулом 21035. У данной детали есть аналоги с номерами: 21035, 0024604305, 0024604405, 0034604805, 002460430, 462772, 954134. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=879 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.