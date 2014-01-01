Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21001 Наименование Переключатель поворотов/света SCANIA-4 Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света Вес [кг] 0,26

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