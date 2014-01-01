|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19783
|Наименование
|Подшипник ступицы колеса
|Ширина [мм]
|38,5
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|150
|DIN / ISO
|32217
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост слева, внутри, Задний мост справа
|Вес [кг]
|2,69
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник ступицы колеса производителя FEBI с артикулом 19783 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита