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Подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер артикул 19780 FEBI в Алматы

19780 FEBI Подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19780
Наименование Подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер
Ширина [мм] 24,75
Внутренний диаметр 50
Наружный диаметр [мм] 90
DIN / ISO 32210A
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,64
Если вы хотите купить подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 19780. У данной детали есть аналоги с номерами: 0635373005, 110500243290, 110500243299, 183765, 32210A, 32210F, 6У7510АШ. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается

Если хотите купить Подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер производителя FEBI с артикулом 19780 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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