|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19780
|Наименование
|Подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер
|Ширина [мм]
|24,75
|Внутренний диаметр
|50
|Наружный диаметр [мм]
|90
|DIN / ISO
|32210A
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,64
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
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