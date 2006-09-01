Наружный диаметр [мм] 90 DIN / ISO 32210A Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,64

Если вы хотите купить подшипник 32210 передней ступицы МВ Спринтер, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 19780. У данной детали есть аналоги с номерами: 0635373005, 110500243290, 110500243299, 183765, 32210A, 32210F, 6У7510АШ. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.