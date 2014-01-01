|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19779
|Наименование
|Подшипник ступицы колеса; Подшипник
|Ширина [мм]
|21,25
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|62
|DIN / ISO
|32206A
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,28
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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