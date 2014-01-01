Наружный диаметр [мм] 130 DIN / ISO 32017XA Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост Вес [кг] 1,37

Запчасть подшипник роликовый 19773 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19773. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX300083, 19773, 010400, 0059811405, 0059811505, 0159810005, 0159810805. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник роликовый 19773 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.