|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19773
|Наименование
|Подшипник роликовый 19773 FEBI
|Ширина [мм]
|29
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|130
|DIN / ISO
|32017XA
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|1,37
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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