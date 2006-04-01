Наружный диаметр [мм] 90 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,57

Запчасть подшипник задней ступицы наружний Спринтер представлена по производителю FEBI с артикулом 19769. У данной детали есть аналоги с номерами: 19769, 010409, 0159817705, 0029811305, 0029816605, 0069815605, 0009819002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник задней ступицы наружний Спринтер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.