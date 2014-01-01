|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19768
|Наименование
|19768F_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A6/A8 2.6i/2.8i 91-96
|Длина [мм]
|46
|Точка включения от [бар]
|2,3
|Точка включения до [бар]
|2,7
|Внутренний диаметр
|2,48
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Ширина зева гаечного ключа
|24
|Маркировка цвета
|красный
|Длина болта под головкой [мм]
|12
|Вес [кг]
|0,031
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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