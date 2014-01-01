menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

19768F_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A6/A8 2.6i/2.8i 91-96 артикул 19768 FEBI в Алматы

19768 FEBI 19768F_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A6/A8 2.6i/2.8i 91-96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19768
Наименование 19768F_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A6/A8 2.6i/2.8i 91-96
Длина [мм] 46
Точка включения от [бар] 2,3
Точка включения до [бар] 2,7
Внутренний диаметр 2,48
Размер наружной резьбы M10 x 1
Ширина зева гаечного ключа 24
Маркировка цвета красный
Длина болта под головкой [мм] 12
Вес [кг] 0,031
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

С этим товаром покупают...

GATES T38439

Ролик натяжной приводного ремня

JAPANPARTS BE017

Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ

FEBI 40838

Крепёжный элемент, кожух двигателя

NISSENS 65281A

Радиатор, охлаждение двигателя

AJUSA 01106700

Прокладка, труба выхлопного газа
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19768F_датчик давления масла!\ Audi 80-100/A6/A8 2.6i/2.8i 91-96 производителя FEBI с артикулом 19768 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0