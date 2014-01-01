|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19765
|Наименование
|Подшипник 30312A K559/552A MB,SAF 60x130x33,5мм
|Ширина [мм]
|33,5
|Внутренний диаметр
|60
|Наружный диаметр [мм]
|130
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|2,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник 30312A K559/552A MB,SAF 60x130x33,5мм производителя FEBI с артикулом 19765 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита